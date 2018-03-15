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В Хорошево-Мневниках у приезжего нашли наркотическую смесь
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В Хорошево-Мневниках у приезжего нашли наркотическую смесь 

Управа района Хорошево-Мневники 15 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках полицейские задержали приезжего из Тамбовской области, у которого нашли наркотическую смесь.
— При личном досмотре сотрудники дорожно-патрульной службы нашли у ранее не судимого 37-летнего приезжего сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе, вещество является наркотической смесью на основе героина, массой 1,25 граммов. Мужчина работает вахтовым методом охранником в одном из ЧОПов на территории СЗАО, — сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Западному округу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. (вт)
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