В Хорошево-Мневниках у приезжего нашли наркотическую смесь

В Хорошево-Мневниках полицейские задержали приезжего из Тамбовской области , у которого нашли наркотическую смесь.

— При личном досмотре сотрудники дорожно-патрульной службы нашли у ранее не судимого 37-летнего приезжего сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе, вещество является наркотической смесью на основе героина, массой 1,25 граммов. Мужчина работает вахтовым методом охранником в одном из ЧОПов на территории СЗАО, — сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Западному округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. (вт)