В Кабардино-Балкарии подростка подозревают в убийстве отца

По версии следствия, 6 марта было найдено тело 48-летнего жителя города Нарткала. Мужчину нашли в его собственной квартире, на теле были признаки насильственной смерти.

Следствие установило, что мужчина регулярно злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете в наркологическом диспансере. По данным следователей, на почве употребления спиртного мужчина регулярно ссорился со своим 17-летним сыном, с которым у него сложились неприязненные отношения.

"Днем 6 марта мужчина вернулся домой и в ходе ссоры с сыном ударил его. Дождавшись, когда отец уснет, юноша задушил его брючным ремнем", — говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, несовершеннолетний дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего.