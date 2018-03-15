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В Кабардино-Балкарии подростка подозревают в убийстве отца
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В Кабардино-Балкарии подростка подозревают в убийстве отца 

РИА Новости 15 марта 2018
НАЛЬЧИК, 15 мар — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в том, что он задушил ударившего его отца, сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 6 марта было найдено тело 48-летнего жителя города Нарткала. Мужчину нашли в его собственной квартире, на теле были признаки насильственной смерти.
Следствие установило, что мужчина регулярно злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете в наркологическом диспансере. По данным следователей, на почве употребления спиртного мужчина регулярно ссорился со своим 17-летним сыном, с которым у него сложились неприязненные отношения.
"Днем 6 марта мужчина вернулся домой и в ходе ссоры с сыном ударил его. Дождавшись, когда отец уснет, юноша задушил его брючным ремнем", — говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, несовершеннолетний дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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