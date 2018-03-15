В Челябинске работник РЖД пойдёт под суд за кражу из вагона-ресторана 

Двое челябинцев обвиняются в грабеже, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Установлено, что 3 января двое пьяных мужчин, один из которых работал поваром в поезде, проникли в помещение вагона-ресторана пассажирского поезда «Челябинск — Санкт-Петербург» и похитили из дорогостоящий ноутбук, принадлежащий кухонному работнику. Хозяина компьютера они заперли в подсобном помещении.
Сотрудникам транспортной полиции удалось задержать грабителей по горячим следам.
В настоящее время дело передано в суд.