Ещё
В Челябинске работник РЖД пойдёт под суд за кражу из вагона-ресторана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске работник РЖД пойдёт под суд за кражу из вагона-ресторана 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Двое челябинцев обвиняются в грабеже, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Установлено, что 3 января двое пьяных мужчин, один из которых работал поваром в поезде, проникли в помещение вагона-ресторана пассажирского поезда «Челябинск — Санкт-Петербург» и похитили из дорогостоящий ноутбук, принадлежащий кухонному работнику. Хозяина компьютера они заперли в подсобном помещении.
Сотрудникам транспортной полиции удалось задержать грабителей по горячим следам.
В настоящее время дело передано в суд.
АиФ: последние новости
Директор завода в Кыштыме предстанет перед судом за долги по зарплате Курганец пойдёт под суд за убийство женщины в свой день рождения Полиция выясняет обстоятельства взрыва в магазине в Коркино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской177
ЕС осудил строительство Крымского моста133
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение