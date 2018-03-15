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Рязанец ограбил супермаркет и похитил кусок сыра с кофе
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Рязанец ограбил супермаркет и похитил кусок сыра с кофе 

АиФ Рязань 15 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
Полиция и Росгвардия разыскали и задержали автомобиль с подозреваемым в ограблении супермаркета, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В полицию обратилась работница одного из супермаркетов, которая сообщила, что из торгового зала похитили две банки растворимого кофе и кусок сыра. Злоумышленник спрятал добычу под одеждой и пытался незаметно вынести продукты из магазина. Когда мужчина миновал линию касс, продавщица попыталась остановить его. Мужчина несколько раз толкнул женщину и выбежал наружу. На улице он сел в автомобиль «Лада Гранта» и скрылся.
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