Рязанец ограбил супермаркет и похитил кусок сыра с кофе

В полицию обратилась работница одного из супермаркетов, которая сообщила, что из торгового зала похитили две банки растворимого кофе и кусок сыра. Злоумышленник спрятал добычу под одеждой и пытался незаметно вынести продукты из магазина. Когда мужчина миновал линию касс, продавщица попыталась остановить его. Мужчина несколько раз толкнул женщину и выбежал наружу. На улице он сел в автомобиль «Лада Гранта» и скрылся.