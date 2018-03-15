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Калининградец обокрал туалет, чтобы сводить подругу на танцы
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Калининградец обокрал туалет, чтобы сводить подругу на танцы 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Житель Светлогорска обокрал кассу туалета, чтобы сводить подругу на дискотеку. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным полиции, вечером 9 марта 27-летний калининградец вместе с 34-летней подругой приехал отдыхать в Светлогорск. На посещение местной дискотеки денег у нмх не хватило, и кавалер решился на кражу. Дверь приморского туалета он взломал с помощью отвертки, а, проникнув внутрь, забрал 500 рублей. Но заметил при этом, что попал в обзор камеры видеонаблюдения. Чтобы не засветиться, он решил забрать и оборудование для хранения архива видеоданных, но ошибся и вместо этого демонтировал блок сигнализации.
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — рассказали в МВД.
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