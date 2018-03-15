24-летний нижегородец убил молотком отчима за оскорбление матери

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Убийство произошло вечером 14 марта в доме на улице Футбольная. В ходе семейной ссоры нетрезвый подозреваемый несколько раз ударил молотком по голове сожителя матери. 51-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям, что погибший мужчина оскорбил его мать, что стало причиной убийства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что 44-летняя нижегородка убила подругу, отмечая женский праздник.