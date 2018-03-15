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24-летний нижегородец убил молотком отчима за оскорбление матери
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24-летний нижегородец убил молотком отчима за оскорбление матери 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Убийство произошло вечером 14 марта в доме на улице Футбольная. В ходе семейной ссоры нетрезвый подозреваемый несколько раз ударил молотком по голове сожителя матери. 51-летний потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям, что погибший мужчина оскорбил его мать, что стало причиной убийства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что 44-летняя нижегородка убила подругу, отмечая женский праздник.
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