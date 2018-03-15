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Директор управляющей компании из Башкирии утаил более 4 млн рублей
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Директор управляющей компании из Башкирии утаил более 4 млн рублей 

АиФ-Уфа 15 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии вынесен приговор директору управляющей компании «УК „Комфорт“, обвинявшемуся в неправомерном распоряжении деньгами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Управляющая компания должна была рассчитаться с теплоснабжающим предприятием за 2 года поставок. Несмотря на то, что жильцы оплатили коммунальные услуги, руководитель „УК „Комфорт“ не полностью перечислил их поставщику энергоресурсов. В результате ему был причинен ущерб в сумме более 4 млн рублей.
Подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
Кроме того, мужчина лишился права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в организациях сферы ЖКХ на 1 год.
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