Замглавы УСБ СК РФ в отставке А. Ламонов подтвердил в суде заключение сделки со следствием

Обвиняемый в коррупции замглавы управления собственной безопасности СК РФ в отставке Александр Ламонов подтвердил в суде факт заключения сделки со следствием, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения правоохранителю.

«Я заключил сделку со следствием. Не в моих интересах ее нарушать», — сказал А. Ламонов, мотивируя свою позицию и возражая против ходатайства следствия ФСБ

В начале заседания А. Ламонов сообщил, что в настоящий момент является пенсионером. Ходатайство следователя ФСБ о закрытии заседания от слушателей и прессы судья Сергей Подопригоров удовлетворять не стал.

Следователь и прокурор выступили за продление меры пресечения. Защита просила перевести А. Ламонова под домашний арест.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела.

По данным следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова , известного как Шакро Молодой, крупную сумму денег за покровительство. В частности, за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки на ул. Рочдельская.