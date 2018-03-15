Двое примкнувших к ИГ* москвичей объявлены в розыск

Двое жителей Зеленограда, примкнувших к террористической организации ИГ*, объявлены в международный розыск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

В отношении россиян возбуждены два уголовных дела. В данный момент следователи проводят масштабную работу по установлению обстоятельств происшествия.

— Юлия Иванова.

Отмечается, что они уехали в Сирию воевать в рядах ИГ* еще в 2014-15 годах. Имена разыскиваемых в интересах следствия не разглашаются.

*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ