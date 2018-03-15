Двое примкнувших к ИГ* москвичей объявлены в розыск 

Двое жителей Зеленограда, примкнувших к террористической организации ИГ*, объявлены в международный розыск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.
В отношении россиян возбуждены два уголовных дела. В данный момент следователи проводят масштабную работу по установлению обстоятельств происшествия.
Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждены два уголовных дела за участие в деятельности террористической организации
— Юлия Иванова.
Отмечается, что они уехали в Сирию воевать в рядах ИГ* еще в 2014-15 годах. Имена разыскиваемых в интересах следствия не разглашаются.
*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.
Ранее сообщалось, что в Калужской области задержаны четверо боевиков, планировавших теракты на территории Российской Федерации.