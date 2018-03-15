Арестован убийца девушки, чье изуродованное тело нашли в мусорном баке

КИШИНЕВ , 15 мар — Sputnik . Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, тело которой со следами расчленения было найдено в секторе Буюкань столицы.

Информация о личности убитой и убийцы, мотивы преступления, а также детали операции по задержанию преступника не раскрываются. Однако уже известно, что арестованный признал свою вину.

Как сообщают следователи, девушка была убита 9 марта. Мужчина задушил жертву полотенцем и выбросил труп в мусорный контейнер во дворе одного из жилых домов в секторе Буюкань. Ее тело было случайно обнаружено дворником лишь 13 марта.

Bărbatul suspectat de comiterea crimei în cazul femeii care a fost găsită la 13 martie, într-o geantă aruncată într-un tomberon

Труп был упакован в большую сумку, перемотанную скотчем. Когда тело извлекли, оказалось, что некоторые части тела были отрублены.

femeia care a fost găsită la 13 martie, într-o geantă aruncată într-un tomberon

Известно, что убитая девушка была уроженкой села Леушень района Хынчешь, а преступник — ее бывший муж.