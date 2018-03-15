В Ленобласти подросток похитил у детдомовца 1 млн рублей 

Подросток из Волосовского района Ленобласти обвиняется в совершении крупного мошенничества в отношении студента-сверстника, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
В деревне Бегуницы Волосовского района 16-летний юноша в общежитии агротехнологического техникума узнал о денежных счетах, банковской карте, кодах и паролях для выполнения операций по этим счетам. Деньги принадлежали бывшему детдомовцу, поступившему в техникум и проживающему в том же общежитии.
В начале февраля 2018 года злоумышленник перевел деньги потерпевшего в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей на свой счет. Юноша успел снять и истратить около 600 тысяч рублей.
Следственный отдел по Волосовскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину.
Отметим, ранее молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, привлекался к уголовной и административной ответственности.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.