Ещё
В Ленобласти подросток похитил у детдомовца 1 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленобласти подросток похитил у детдомовца 1 млн рублей 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Подросток из Волосовского района Ленобласти обвиняется в совершении крупного мошенничества в отношении студента-сверстника, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
В деревне Бегуницы Волосовского района 16-летний юноша в общежитии агротехнологического техникума узнал о денежных счетах, банковской карте, кодах и паролях для выполнения операций по этим счетам. Деньги принадлежали бывшему детдомовцу, поступившему в техникум и проживающему в том же общежитии.
В начале февраля 2018 года злоумышленник перевел деньги потерпевшего в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей на свой счет. Юноша успел снять и истратить около 600 тысяч рублей.
Следственный отдел по Волосовскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину.
Отметим, ранее молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, привлекался к уголовной и административной ответственности.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге и области полиция изъяла более 37 тысяч литров нелегального алкоголя Двое жителей Луги скончались после застолья с "паленым" спиртным В Гатчинском районе мужчина до смерти избил друга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе178
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста134
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение