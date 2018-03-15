Срочно нужны были деньги: в Ярославской области девушка продала чужую машину за пять тысяч рублей 

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Суд вынес приговор ярославцу, который устроил два ДТП и свалил вину на угонщика

В Ярославле мужчине прострелили руку из охотничьего карабина

Этому не научат в школе: педагога из Ярославской области осудят за подделку документов для маленького сына