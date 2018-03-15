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Срочно нужны были деньги: в Ярославской области девушка продала чужую машину за пять тысяч рублей
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Срочно нужны были деньги: в Ярославской области девушка продала чужую машину за пять тысяч рублей 

76.ru 15 марта 2018
Фото: 76.ru
В Рыбинске женщина продала чужую машину… за пять тысяч рублей. В полицию обратился владелец автомобиля и рассказал, что его «девяносто девятую» угнали. Оказалось, что машину «угнала» 22-летняя девушка, бывшая подружка владельца авто. Она пояснила, что пошла на такие меры, потому что ей срочно нужны были деньги. Сам автомобиль был не на ходу, так как в нём не было аккумулятора. Она договорилась со своим знакомым, что продаст ему машину за пять тысяч рублей. Тот приехал и забрал его на эвакуаторе. А потом разобрал на запчасти.
— Подозреваемая во всём призналась. В отношении неё возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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