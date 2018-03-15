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Жителя Щелкова избили и отобрали у него деньги и телефон
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Жителя Щелкова избили и отобрали у него деньги и телефон 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Неизвестный напал на мужчину на улице в подмосковном Щелкове, избил его, а потом отобрал деньги и телефон, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он отметил, что вечером 13 марта в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1971 года рождения с заявлением о том, что 11 марта около 23:00 в Щелкове на улице Беляева неизвестный избил его и, угрожая ему предметом похожим на нож, открыто похитил деньги, мобильный телефон и рюкзак.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции гражданин 1975 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.
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