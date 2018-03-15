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В Москве возбудили дела в отношении участников террористической группировки
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В Москве возбудили дела в отношении участников террористической группировки 

РИАМО 15 марта 2018
В Москве возбуждены уголовные дела по факту участия двух мужчин в деятельности террористической организации, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — сказала Иванова.
По версии следствия, мужчина 1985 года рождения, проживающий на территории Зеленограда, не позднее ноября 2014 года принял для себя решение об активном участии в международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. После чего покинул территорию России и вступил в ряды организации для участия в боевых действиях.
Аналогично поступил мужчина 1982 года рождения, также проживающий на территории Зеленограда.
«В настоящее время подозреваемые находятся в федеральном розыске. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовным делам продолжается», — отметила Иванова.
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