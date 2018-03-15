В Москве возбудили дела в отношении участников террористической группировки

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — сказала Иванова.

По версии следствия, мужчина 1985 года рождения, проживающий на территории Зеленограда, не позднее ноября 2014 года принял для себя решение об активном участии в международной террористической организации «Исламское государство» , деятельность которой запрещена на территории РФ. После чего покинул территорию России и вступил в ряды организации для участия в боевых действиях.

Аналогично поступил мужчина 1982 года рождения, также проживающий на территории Зеленограда.

«В настоящее время подозреваемые находятся в федеральном розыске. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовным делам продолжается», — отметила Иванова.