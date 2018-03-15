Транспортными полицейскими в Комсомольске-на-Амуре изъято более двадцати килограммов марихуаны 

Сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте при попытке сбыта порядка 100 граммов марихуаны задержан 31-летний житель Хабаровского края. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого стражи правопорядка изъяли три сумки, в которых находилось 417 полимерных пакетов, заполненных марихуаной. Вес наркотического средства составил более 20 килограммов.
Следователями установлено, что гражданин самостоятельно собрал и изготовил наркотическое средство из кустов дикорастущей конопли, часть которого попытался впоследствии незаконно реализовать.
Ранее подозреваемый был судим за совершение аналогичного преступления. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемую за совершение данных преступлений, — лишение свободы на срок до 15 лет. Решения суда житель Хабаровского края будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.