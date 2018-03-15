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Транспортными полицейскими в Комсомольске-на-Амуре изъято более двадцати килограммов марихуаны
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Транспортными полицейскими в Комсомольске-на-Амуре изъято более двадцати килограммов марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте при попытке сбыта порядка 100 граммов марихуаны задержан 31-летний житель Хабаровского края. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого стражи правопорядка изъяли три сумки, в которых находилось 417 полимерных пакетов, заполненных марихуаной. Вес наркотического средства составил более 20 килограммов.
Следователями установлено, что гражданин самостоятельно собрал и изготовил наркотическое средство из кустов дикорастущей конопли, часть которого попытался впоследствии незаконно реализовать.
Ранее подозреваемый был судим за совершение аналогичного преступления. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемую за совершение данных преступлений, — лишение свободы на срок до 15 лет. Решения суда житель Хабаровского края будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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