Транспортными полицейскими в Комсомольске-на-Амуре изъято более двадцати килограммов марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже

В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту инсценировки разбойного нападения на инкассатора