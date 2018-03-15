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Пасынок до смерти забил отчима молотком в Кулебаках
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Пасынок до смерти забил отчима молотком в Кулебаках 

В городе N 15 марта 2018
Фото: В городе N
24-летний молодой человек до смерти забил молотком отчима в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По версии следствия, трагический инцидент произошел вечером 14 марта в доме по улице Футбольной в Кулебаках. В ходе семейной ссоры пьяный подозреваемый схватил молоток и пять раз ударил сожителя матери по голове. От полученных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, нижегородец зарезал женщину спустя 15 лет после убийства ее мужа.
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