Пасынок до смерти забил отчима молотком в Кулебаках

24-летний молодой человек до смерти забил молотком отчима в Нижегородской области . Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, трагический инцидент произошел вечером 14 марта в доме по улице Футбольной в Кулебаках . В ходе семейной ссоры пьяный подозреваемый схватил молоток и пять раз ударил сожителя матери по голове. От полученных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, нижегородец зарезал женщину спустя 15 лет после убийства ее мужа.