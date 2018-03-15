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Новосибирские перевозчики воровали товар
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Новосибирские перевозчики воровали товар 

АиФ-Новосибирск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Сотрудники УГРО вместе со спецназом Росгвардии поймали транспортных мошенников. В результате довольно простой схемы одно из коммерческих предприятий осталось без товара на общую сумму 8,3 миллиона рублей.
Новосибирские полицейские выяснили личности двух новосибирцев 32 и 33 лет. Мужчины, прикинувшиеся работниками транспортной компании, находили заказчика на перевозку груза. Потом направили к нему легального перевозчика. Когда же груз оказывался у них в руках, он уже отправлялся не по назначению, а совсем в другое место — тайник мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Все, что хотели присвоить мужчины, обнаружено и изъято полицейскими. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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