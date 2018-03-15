Более трех с половиной килограммов наркотических средств изъяли полицейские в подмосковном Подольске

По результатам исследования установлено, что изъятые вещества и таблетки являются наркотическими средствами — более 315 граммов амфетамина, около 200 граммов «экстази» и почти три килограмма гашиша.

В отношении задержанного Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.