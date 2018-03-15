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Более трех с половиной килограммов наркотических средств изъяли полицейские в подмосковном Подольске
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Более трех с половиной килограммов наркотических средств изъяли полицейские в подмосковном Подольске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по г.о. Подольск в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель Москвы, у которого в ходе личного досмотра в рюкзаке обнаружили 15 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом, таблетками и веществом растительного происхождения.
По результатам исследования установлено, что изъятые вещества и таблетки являются наркотическими средствами — более 315 граммов амфетамина, около 200 граммов «экстази» и почти три килограмма гашиша.
В отношении задержанного Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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