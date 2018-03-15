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Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста замглавы УСБ СК РФ А. Ламонова
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Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста замглавы УСБ СК РФ А. Ламонова 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: РАПСИ
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 19 мая ареста обвиняемому в коррупции замглавы управления собственной безопасности СК РФ в отставке Александру Ламонову, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следствия признать законным и обоснованным. Продлить А. Ламонову арест до 19 мая», — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
В ходе заседания А. Ламонов сообщил, что в настоящий момент является пенсионером, а также подтвердил, что заключил сделку со следствием. Следователь ФСБ просил закрыть заседание от слушателей и прессы, но судья это ходатайство удовлетворять не стал.
Следователь и прокурор выступили за продление меры пресечения. Защита просила перевести А. Ламонова под домашний арест.
Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК) — глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его подчиненный А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела.
По данным следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, крупную сумму денег за покровительство. В частности, за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки на ул. Рочдельская.
Уголовное дело в отношении М. Максименко было выделено в отдельное производство. В настоящее время уголовное дело слушается в Мосгорсуде. Ему инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии обвинения, офицер получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелии.
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