100 миллионов и реальный срок: дело челябинского экс-министра о взятке вышло на финишную прямую

Гособвинение попросило суд отправить на 10 лет в колонию строгого режима бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева, обвиняемого в получении отката от предпринимателя Ирины Кем за госконтракт на поставку средств реабилитации инвалидов. В качестве дополнительного наказания представитель прокуратуры настоял на штрафе в 100 миллионов 250 тысяч рублей. Прения сторон по уголовному делу прошли на минувшей неделе. 14 марта бывший чиновник обратился к суду с последним словом, в котором попросил оправдать его по части обвинения. Об этом 74.ru сообщила консультант Тракторозаводского райсуда Ирина Савинкова.

— Аналогичный штраф гособвинитель запросил и для Ирины Кем, — уточнила Ирина Савинкова. — Для неё также запросили реальное лишение свободы — на семь лет в колонии общего режима.

Обвиняемые попросили суд частично оправдать их. Причём если Кем признала факт взятки, но отрицала растрату, говоря, что не была должностным лицом, то Бехтерев, наоборот, согласился, что растратил бюджетные деньги, но попросил оправдать его по факту получения взятки.

— В последнем слове Бехтерев и Кем просили судью строго их не наказывать, — рассказала Ирина Савинкова. — Бехтерев говорил, что совершил преступление, заботясь о работе. Так как якобы если бы он не использовал выделенные средства, то их бы пришлось вернуть, и на следующий год получить меньшее финансирование. Ирина Кем говорила, что она нечаянно оступилась.

Дело Олега Бехтерева и Ирины Кем поступило в суд ещё в марте 2016 года. Его рассмотрение несколько раз приостанавливали. В последний раз — из-за болезни Бехтерева.

Сторона обвинения доказывала в суде, что Олег Бехтерев, с декабря 2013-го по февраль 2014-го года занимавший должности заместителя министра, и.о. министра социальных отношений, заключил с фирмами, подконтрольными Ирине Кем, госконтракты на поставку средств реабилитации по завышенным ценам. Таким образом глава Минсоца растратил более 36,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета на обеспечение инвалидов. После этого, по версии следствия, предпринимательница передала чиновнику в качестве отката за контракты часть похищенных денег — пять миллионов рублей. Ирину Кем судят вместе с Бехтеревым за дачу взятки и пособничество в растрате. Ранее её также приговорили к штрафу в два миллиона рублей за попытку дать взятку полицейским, которых она просила прекратить в отношении нее уголовное преследование по делу экс-министра.