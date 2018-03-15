Приставы в Оренбуржье арестовали заправку за долги в 41 млн рублей

Судебные приставы наложили арест на газовую заправку орчанина с целью исполнения требования суда.

После прокурорской проверки выяснилось, что мужчина занимался деятельностью без соответствующей лицензии. Общая сумма ущерба составила более 41 млн рублей.

Суд назначил предпринимателю уголовный штраф в размере 350 тысяч рублей. Должник в свою очередь штраф погасил полностью, но сумму нанесенного ущерба не выплатил в доход государства. В связи с этим, приставы арестовали заправку, два автотранспортных средства, земельный участок и долю в 3-х комнатной квартире.

В случае, не выполнения требований суда, данное имущество будет распродано.