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Поисковики в Сочи подтвердили гибель пропавшей девочки
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Поисковики в Сочи подтвердили гибель пропавшей девочки 

РИА Новости 15 марта 2018
СОЧИ, 15 мар — РИА Новости. Пятилетняя девочка, пропавшая в Адлерском районе Сочи во вторник, погибла, сообщила РИА Новости куратор поискового отряда "Лиза Алерт" Елена Корсунова.
Ребенок пропал в районе села Бестужевское. По сообщению МЧС, родственники сначала самостоятельно искали девочку, после обратились в полицию. Как сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"Да, девочка найдена. Погибла", — сказала Корсунова.
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