В Мурманске полиция задержала несколько сотрудников штаба Навального

Об этом сообщает сообщество «Команда Навального | Мурманск». Причиной задержания активистов стало проведение несогласованной протестной акции: «Задержали четырёх участников акции 28 января: Юрия Фомина , Даниила Ильчука, Антона Брускова и Сергея Тимаховича. Нам также известно о ещё одном задержанном, но с ним нет связи. Задержанные находятся в отделении полиции №1 на ул. Дзержинского. В отделение уже прибыл юрист штаба».

Позже стало известно, что полиция задержала еще троих участников акции: «Имя пятого задержанного — Александр Карево. Составляют протоколы по 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). На Юрия Фомина — 20.2 ч.2 (он организатор акции). Задержанных — 7 человек. Ещё двое — Михаил Солтаганов и Олег Шачин. Всех оставили на ночь в отделении».