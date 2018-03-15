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Суд наказал адвоката, который не обеспечил прожиточный минимум дочери
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Суд наказал адвоката, который не обеспечил прожиточный минимум дочери 

Legal.Report 15 марта 2018
Со второй попытки привлечен к ответственности адвокат в Ямало-Ненецком автономном округе, задолжавший по алиментам свыше четверти миллиона рублей. При первом рассмотрении дела юристу удалось убедить суд, что его случай не подпадает под административное наказание.
Как следует из материалов дела, адвокат с 2015 года должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере прожиточного минимума, установленного в ЯНАО для детей, — сейчас он составляет 15 810 руб. Однако с декабря 2016 года юрист перестал перечислять деньги в полном объеме, из-за чего образовалось задолженность по алиментам более 250 000 руб. При этом должник имел постоянный доход от адвокатской деятельности, а также ценное имущество в собственности.
По заявлению бывшей супруги адвоката пристав-исполнитель ограничил его выезд за границу, наложил арест на денежные средства на счете, ограничил право управления транспортным средством, а также принял меры к наложению ареста на принадлежащий должнику автомобиль Subaru. В итоге юрист счел за лучшее погасить задолженность в полном объеме.
Одновременно в отношении должника было возбуждено административное дело по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Но по результатам рассмотрения мировой судья Салехарда производство по делу прекратил. Судья счел, что частичная неуплата алиментов не образует состав административного правонарушения.
Это постановление было отменено Салехардским городским судом, который направил дело на новое рассмотрение. Апелляция указала, что состав административного правонарушения образует невыплата (в том числе частичная) алиментов более двух месяцев. По результатам повторного рассмотрения дела адвокату назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.
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