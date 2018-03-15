Коррупционер будет возвращать 161 миллион из арестантской зарплаты

Гражданин П. в июне 2017 года был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей и возврату похищенных средств. Как установило следствие, с 2010 по 2012 год этот человек, управляя филиалом «Рослесинфорга» , похитил из федерального бюджета более 161 миллионов рублей.

Оглашая приговор, Кировский районный суд также наложил арест на принадлежащие П. 38 миллионов рублей. Эти средства пошли на уплату компенсации.

В четверг, 15 марта стало известно, что судебные приставы взыскали с экс-директора 24 миллиона рублей, которые находились на его расчетных счетах. Деньги уже перечислены организации, ставшей жертвой «эффективного» менеджмента гражданина П.

Оставшаяся сумма в десятки миллионов рублей будет списываться из зарплаты осужденного П. «Коррупционер уже трудоустроен в исправительной колонии , где отбывает наказание, а на его доходы обращено взыскание в счет погашения ущерба», — рассказали в УФССП по региону.

Кроме того, аресту был подвергнут автомобиль коррупционера — Mercedes-Benz GL 400 4Matic 2013 года выпуска.