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Волгоградка предстанет перед судом за взятку полицейскому
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Волгоградка предстанет перед судом за взятку полицейскому 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Жительница Кумылженского района Волгоградской области обвиняется в покушении на дачу взятки правоохранителю за бездействие.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в феврале 2018 года полицейские в ходе проверки задержали за не законную продажу алкоголя 48-летнего жителя хутора Козлов. Чтобы освободить мужчину от ответственности, женщина пришла к участковому и предложила ему 15 0000 рублей. Полицейский отказался от денег, после чего вызвал следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать попытку дачи взятки.
Свою вину в содеянном женщина признала полностью. В качестве максимального наказания ей грозит до восьми лет колонии.
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