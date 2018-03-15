Волгоградка предстанет перед судом за взятку полицейскому

Жительница Кумылженского района Волгоградской области обвиняется в покушении на дачу взятки правоохранителю за бездействие.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в феврале 2018 года полицейские в ходе проверки задержали за не законную продажу алкоголя 48-летнего жителя хутора Козлов. Чтобы освободить мужчину от ответственности, женщина пришла к участковому и предложила ему 15 0000 рублей. Полицейский отказался от денег, после чего вызвал следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать попытку дачи взятки.

Свою вину в содеянном женщина признала полностью. В качестве максимального наказания ей грозит до восьми лет колонии.