Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста замруководителя ГСУ СК по Москве Д. Никандрову

«Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, продлить Д. Никандрову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 мая», — огласил решение судья.

Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.

Уголовное дело в отношении М. Максименко выделено в отдельное производство и в настоящее время рассмаривается в Мосгорсуде.