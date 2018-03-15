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Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста замруководителя ГСУ СК по Москве Д. Никандрову
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Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста замруководителя ГСУ СК по Москве Д. Никандрову 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 19 мая 2018 г. срока ареста обвиняемому в получении взятки заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Денису Никандров, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, продлить Д. Никандрову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 мая», — огласил решение судья.
Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК) — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его подчиненный Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили от Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, крупную денежную сумму за покровительство. В частности, за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного после перестрелки на ул. Рочдельская.
Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.
Уголовное дело в отношении М. Максименко выделено в отдельное производство и в настоящее время рассмаривается в Мосгорсуде.
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