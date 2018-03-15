В Свече пенсионерка пустила переночевать малознакомого мужчину: гость украл из-под матраса сбережения женщины

10 марта в пункт полиции «Свечинский» обратилась 62-летняя жительница районного центра — у нее из квартиры пропали 50 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что днем ранее к ней домой пришел малознакомый мужчина, который попросил накормить его и пустить переночевать.

Сердобольная хозяйка пустила его на ночлег. Утром она ушла в хозпойстройку, а когда вернулась, гостя уже не было. Проверив место хранения денег, которое, кстати, было под матрасом той кровати, на которой спал мужчина, она обнаружила, что сбережения пропали.

“Сотрудники полиции установили личность злоумышленника — им оказался мужчина, 1963 года рождения, без определенного места жительства, и задержали его. Он признался в том, что уже планировал выехать за пределы населенного пункта, чтобы скрыться, потому что понимал, что стражи порядка будут его искать. Похищенные 49 тысяч рублей он спрятал в заброшенном здании, откуда их и изъяли сотрудники полиции, одну тысячу успел потратить”, — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Фото — ti71.ru