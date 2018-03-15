Под Тамбовом камеры наблюдения помогли раскрыть убийство пропавшей девушки 

Раскрыть убийство девушки в Ржаксинском районе помогли камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба СК РФ по Тамбовской области.
В середине января 2017 года с заявлением в полицию об исчезновении 27-летней девушки обратились её родственники. Во время осмотра арендуемого ею жилища следователи-криминалисты нашли на стенах, потолке и мебели следы бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это была кровь девушки.
Во время допроса знакомых девушки выяснилось, что вечером 14 января они с подругой на прогулке познакомились с двумя молодыми людьми. Вместе с ними девушки пошли к знакомому парней, который находился в торговом павильоне родителей на местном рынке. Там они начали выпивать и продолжили застолье в съемном доме потерпевшей. Ночью все гости, кроме 22-летнего парня, разошлись по домам. Он-то и стал главным подозреваемым по делу.
Молодой человек поначалу всё отрицал, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, как утром следующего дня подозреваемый заходит на территорию рынка и уходит с пустыми салазками. Ещё одна камера записала, как молодой человек чуть позже везёт что-то на санях.
После предъявления этих записей подозреваемый во всем признался и рассказал, что в ту ночь, оставшись наедине, молодые люди поссорились и парень убил девушку. После этого он на санках отвез тело девушки на кладбище.
Суд приговорил 22-летнего убийцу к девяти годам и четырём месяцам колонии строгого режима.