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В Югре мошенники наживались на водителях нарушивших ПДД
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В Югре мошенники наживались на водителях нарушивших ПДД 

Уральский меридиан 15 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
14 марта 2018 года в Мегионе мошенники заработали на доверчивых автолюбителях 75 тыс. рублей. Злоумышленники вычисляли автолюбителей, которые ожидали суд за нарушение правил дорожного движения. Преступники писали жертвам в социальных сетях с предложением помощи. За определённую сумму денег незнакомцы обещали, что в суде водительские права у нарушителей не отберут.
На крючок к мошенникам попались двое местных жителей. В конце 2017 года 44-летняя жительница Мегиона попалась за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудники «Госавтоинспеции» составили на неё протокол и дело передали в суд. Накануне заседания с нарушительницей связались через социальную сеть. Незнакомка предложила женщине помочь не лишиться водительских прав. За помощь мошенница попросила 50 тыс. рублей. Автоледи перевела деньги незнакомке, но прав в суде всё равно лишилась на полгода.
Второй жертвой мошенников стал 25-летний автолюбитель. Ему тоже пришло сообщение в социальной сети, но уже от мужчины. Незнакомец предложил молодому человеку свою помощь, чтобы уйти от наказание за нарушение ПДД. Автовладелец не справился с искушением и перевёл мошенникам 25 тыс. рублей.
Полиция города Мегиона уже завела уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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