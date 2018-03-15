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Пензенские правоохранители сняли с поезда молодого наркомана из Иркутска
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Пензенские правоохранители сняли с поезда молодого наркомана из Иркутска 

PNZdrive 15 марта 2018
Фото: PNZdrive
На территории Пензенской области полицейские высадили пассажира поезда дальнего следования «Кисловодск — Тында». При обыске у 21-летнего парня нашли наркотики.
Нарушителем оказался житель Иркутской области. Он насторожил полицейских при проверке документов пассажиров. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли вещества весом более 35 граммов. Экспертиза показала, что это наркотики. По словам задержанного, он купил их для себя.
«По данному факту следователем Следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовного дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция — до 10 лет лишения свободы», —сообщил начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
В настоящее время молодой наркоман арестован до выяснения всех обстоятельств.
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