Пьяные мать и теща не пустили отца и избили «детского» инспектора

Фото с ресурса smolnarod.ru Во Владимирской области возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении местных жителей, подозреваемых в применении насилия в отношении инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщает региональное управление Следственного комитета России

По результатам доследственной проверки к уголовной ответственности привлечены 31 и 50-летняя жительницы Владимира, которые набросились на инспектора, вцепились в волосы, а также нанесли полицейскому черепно-мозговые травмы из-за того, что та констатировала в документах их нетрезвый вид.

Инцидент произошел в начале февраля, когда отец двух девочек-близняшек привез детей домой к матери, однако женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения бывшему мужу дверь не открыла и попросила оставить ее в покое. Мужчина незамедлительно сообщил об этом в органы полиции.

Лейтенант полиции, прибывший на место в квартиру, обнаружил маму близнецов и бабушку, которые находились подшофе. Женщины начали выражать свое недовольство визитом сотрудника правопорядка, а затем перешли к «радикальным» действиям.

По административным протоколам маму и бабушку детей оштрафовали, но судя по объяснениям, они так и не осознали степень своей ответственности. Сейчас 3-летние малышки находятся под опекой отца, мужчина намерен добиваться ограничения матери в родительских правах.

Аналогичный случай произошел и в Петушинском районе, но здесь перед судом предстанет 29-летний местный житель, проживающий с сожительницей, на иждивении которой находится пятеро малолетних детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

1 февраля этого года в ходе очередного контрольного посещения неблагополучной семьи инспектор отдела по делам несовершеннолетних обнаружила сожителей в состоянии алкогольного опьянения, трое малышей голодные, одетые в грязную одежду не по сезону, с признаками респираторного заболевания, находились на улице без присмотра.

Действуя в рамках закона, для временного изъятия детей инспектор собрала членов межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия и выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Узнав о решении членов группы, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к инспектору по делам несовершеннолетних.

Пострадавшая сотрудник полиции и члены группы довели процедуру защиты малолетних до конца. После изъятия из семьи 7 и 4-летнего сыновей и 5-летней дочери женщины детей поместили в социально-реабилитационный центр. Двое сыновей в возрасте 1 года и 2-х лет помещены в Дом ребенка.

Примечательно, на следствии обвиняемый заявил, физическую силу ни к кому не применял, за рукав инспектора с силой схватился, чтобы не упасть, поскольку был пьян, из квартиры никого не выгонял, а «вежливо попросил, чтобы все выходили в сторону двери».