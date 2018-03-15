Ещё
Пьяные мать и теща не пустили отца и избили «детского» инспектора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяные мать и теща не пустили отца и избили «детского» инспектора 

ТВ-МИГ 15 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса smolnarod.ru  Во Владимирской области возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении местных жителей, подозреваемых в применении насилия в отношении инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По результатам доследственной проверки к уголовной ответственности привлечены 31 и 50-летняя жительницы Владимира, которые набросились на инспектора, вцепились в волосы, а также нанесли полицейскому черепно-мозговые травмы из-за того, что та констатировала в документах их нетрезвый вид.
Инцидент произошел в начале февраля, когда отец двух девочек-близняшек привез детей домой к матери, однако женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения бывшему мужу дверь не открыла и попросила оставить ее в покое. Мужчина незамедлительно сообщил об этом в органы полиции.
Лейтенант полиции, прибывший на место в квартиру, обнаружил маму близнецов и бабушку, которые находились подшофе. Женщины начали выражать свое недовольство визитом сотрудника правопорядка, а затем перешли к «радикальным» действиям.
По административным протоколам маму и бабушку детей оштрафовали, но судя по объяснениям, они так и не осознали степень своей ответственности. Сейчас 3-летние малышки находятся под опекой отца, мужчина намерен добиваться ограничения матери в родительских правах.
Аналогичный случай произошел и в Петушинском районе, но здесь перед судом предстанет 29-летний местный житель, проживающий с сожительницей, на иждивении которой находится пятеро малолетних детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
1 февраля этого года в ходе очередного контрольного посещения неблагополучной семьи инспектор отдела по делам несовершеннолетних обнаружила сожителей в состоянии алкогольного опьянения, трое малышей голодные, одетые в грязную одежду не по сезону, с признаками респираторного заболевания, находились на улице без присмотра.
Действуя в рамках закона, для временного изъятия детей инспектор собрала членов межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия и выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Узнав о решении членов группы, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к инспектору по делам несовершеннолетних.
Пострадавшая сотрудник полиции и члены группы довели процедуру защиты малолетних до конца. После изъятия из семьи 7 и 4-летнего сыновей и 5-летней дочери женщины детей поместили в социально-реабилитационный центр. Двое сыновей в возрасте 1 года и 2-х лет помещены в Дом ребенка.
Примечательно, на следствии обвиняемый заявил, физическую силу ни к кому не применял, за рукав инспектора с силой схватился, чтобы не упасть, поскольку был пьян, из квартиры никого не выгонял, а «вежливо попросил, чтобы все выходили в сторону двери».
ТВ-МИГ: последние новости
У дам сердца своровали украшения На Клязьме поймали браконьера Крупная партия героина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе187
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури21
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской177
ЕС осудил строительство Крымского моста137
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение