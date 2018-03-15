В Самаре по факту гибели двух человек на пожаре возбуждено уголовное дело

В Самаре по факту гибели людей на пожаре Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности двум лицам» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 17 февраля 2018 года, в одной из квартир дома по улице Мориса Тореза в Самаре произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело 29-летнего мужчины. 80-летний хозяин квартиры скончался от отравления окисью углерода до приезда бригады медиков «скорой помощи».

Согласно заключению эксперта пожар возник в результате источника открытого пламени, воздействующего на горючую среду либо тлеющего табачного изделия.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства гибели людей.