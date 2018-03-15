После суицида подростка в Каменск-Шахтинске следком завел уголовное дело на полицейского

Инспектор по делам несовершеннолетних из отдела полиции «Каменский» стала фигурантом уголовного дела. Сотрудницу правоохранительных органов подозревают в превышении должностных полномочий. Именно она распорядилась отправить 13-летнего Андрея из Каменск-Шахтинского в больницу, чтобы затем поместить его в реабилитационный центр для несовершеннолетних. 2 марта тело мальчика было обнаружено в больничном туалете.

В областном следкоме поясняют, что, принимая решение об отправке Андрея в центр, инспектор не убедилась, действительно ли подросток является безнадзорным. Хотя мальчик уверял сотрудницу полиции, что у него есть семья. В следкоме посчитали, что действия инспектора и привели к трагедии.

— Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ПДН МО МВД России «Каменский» по статье «Превышение должностных полномочий», — сообщает пресс-служба ведомства.

В случае, если вина сотрудницы ПДН будет доказана, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Погибшего Андрея воспитывала тётя, хотя у мальчика была мама. По отзывам школьных товарищей, подросток был добрым, отзывчивым, в конфликты ни с кем не вступал и никогда не жаловался на жизнь. 22 февраля в школу позвонили сотрудники МВД и уточнили, на учебе ли сейчас Андрей. Получив положительный ответ, инспектор вместе с участковым приехали в школу, побеседовали с учащимся и увезли в инфекционное отделение ЦГБ. По словам главврача больницы, за десять дней никто из родственников так и не попытался забрать ребенка. 2 марта Андрей покончил с собой.