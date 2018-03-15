СК возбудил два дела в отношении россиян вступивших в ИГ 

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении двух жителей Зеленограда, уехавших в Сирию и вступивших в ряды террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, первый фигурант дела — мужчина 1985 года рождения, который решил вступить в ИГ не позднее ноября 2014 года.
В свою очередь второй подозреваемый — мужчина 1982 года рождения, решил присоединиться к боевикам не позднее октября 2015 года.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время подозреваемые находятся в федеральном розыске.
"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.