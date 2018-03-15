За сутки в Калининградской области полицейские задержали 8 пьяных водителей 

Восемь нетрезвых водителей было задержано за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в четверг, 15 марта.
«За сутки сотрудники ГИБДД выявили 3201 нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации (из них: 50 — нарушений правил пешеходами, 27 — нарушений правил проезда пешеходных переходов, проезд на запрещающий сигнал светофора — 16 и другие). Задержаны 8 нетрезвых водителей», — отмечается в сообщении.
Как ранее писали калининградские «Вести» в среду, 14 марта, в Калининграде был сбит 14-летний ребёнок. Он был госпитализирован.