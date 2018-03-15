Ещё
За сутки в Калининградской области полицейские задержали 8 пьяных водителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За сутки в Калининградской области полицейские задержали 8 пьяных водителей 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Восемь нетрезвых водителей было задержано за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в четверг, 15 марта.
«За сутки сотрудники ГИБДД выявили 3201 нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации (из них: 50 — нарушений правил пешеходами, 27 — нарушений правил проезда пешеходных переходов, проезд на запрещающий сигнал светофора — 16 и другие). Задержаны 8 нетрезвых водителей», — отмечается в сообщении.
Как ранее писали калининградские «Вести» в среду, 14 марта, в Калининграде был сбит 14-летний ребёнок. Он был госпитализирован.
Вести Калининград: последние новости
Калининградецу продали несуществующий автомобиль В Калининграде будут судить мужчину, который рассылал малолетним девочкам порнографические фото Полицейские изъяли из автомобиля калининградца 25 килограммов марихуаны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе178
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста134
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение