В Омске мошенники похитили у организации 91000 рублей

В городском отделе полиции № 7 возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества, куда обратилась представительница одной из организаций, расположенных в Советском округе.

Женщина рассказала, что с расчётного счета компании неизвестные обманным путем похитили 91 000 рублей.

«Дознаватель выяснил, что главный бухгалтер в специализированной программе формировала отчёт, когда компьютер дал сбой и отключился. Сотрудница вновь включила его и обнаружила, что произошло несанкционированное списание денежных средств с банковского счёта компании», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские направили запросы в банковские организации, через которые прошла финансовая операция, для установления личности подозреваемого, на счёт которого переведены похищенные деньги.