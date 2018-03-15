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В Омске мошенники похитили у организации 91000 рублей
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В Омске мошенники похитили у организации 91000 рублей 

АиФ-Омск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
В городском отделе полиции № 7 возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества, куда обратилась представительница одной из организаций, расположенных в Советском округе.
Женщина рассказала, что с расчётного счета компании неизвестные обманным путем похитили 91 000 рублей.
«Дознаватель выяснил, что главный бухгалтер в специализированной программе формировала отчёт, когда компьютер дал сбой и отключился. Сотрудница вновь включила его и обнаружила, что произошло несанкционированное списание денежных средств с банковского счёта компании», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сейчас полицейские направили запросы в банковские организации, через которые прошла финансовая операция, для установления личности подозреваемого, на счёт которого переведены похищенные деньги.
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