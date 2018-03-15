Двое приезжих из Рязанской области избили и изнасиловали девушку в подъезде дома на востоке Москвы

Вечером 10 марта в полицию обратился гражданин, который сообщил, что увидел в подъезде дома на ул. Большая Косинская девушку в шоковом состоянии. Оперативники опросили 24-летнюю потерпевшую и выяснили, что накануне она выпивала в подъезде с двумя малознакомыми мужчинами, якобы приезжими из Рязанской области . Девушка, состоящая на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагонадежная мама, заявила, что в какой-то момент собутыльники ушли, а у нее пропал мобильный телефон Nokia. Потерпевшая была нетрезвой и путалась в показаниях.

«Полицейские изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что на самом деле двое мужчин нанесли потерпевшей побои, после чего по очереди изнасиловали ее. Сама девушка отказалась комментировать произошедшее. В ходе розыска оперативники задержали двух 21-летних приезжих из Рязанской области. Подозреваемые дали признательные показания», — сказал источник.

В отношении них возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.