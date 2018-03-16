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В Калининграде у водителя нашли 25 кг марихуаны
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В Калининграде у водителя нашли 25 кг марихуаны 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
25 кг марихуаны нашли полицейские в автомобиле 44-летнего калининградца. Водитель не смог объяснить, кому, куда и откуда он вез 120 упакованных под вакуумом пакетов, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Запрещенное вещество находилось в двух больших замотенных пленкой тюках. Один лежал в салоне легковушки, другой — в багажнике. «Перевозчик» не стал отвечать на вопрос, что за товар лежит в его машине, предложив обратиться к полицейским, «у которых к нему претензии».
«Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщили в МВД.
Сейчас мужчина находится в СИЗО, следователи выясняют происхождение марихуаны.
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