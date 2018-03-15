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Подозреваемого в серии краж из подъездов домов задержали в Коломне
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Подозреваемого в серии краж из подъездов домов задержали в Коломне 

РИАМО 15 марта 2018
Сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу 36-летнего местного жителя Коломны, подозреваемого в совершении серии краж из подъездов жилых домов и офисов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, помещения офисов, расположенных в Коломне, и похищал велосипеды, детские коляски и телефоны. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на улице Девичье поле», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили причастность мужчины к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили под стражу.
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