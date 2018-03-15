Ещё
В Тамбовской области мужчина в мазке убил отвёрткой женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тамбовской области мужчина в мазке убил отвёрткой женщину 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В Мичуринском районе убили отвёрткой 54-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального СК.
Вечером 14 марта в одной из квартир жилого дома в поселке Коммунар Мичуринского района полицейские нашли тело 54-летней женщины.
По версии следствия, в квартиру к женщине, которая жила со своей 86-летней матерью, ворвался незнакомец в маске и нанёс ей около 20 ударов отвёрткой. Женщина от полученных травм умерла, а её 86-летнюю мать госпитализировали с травмой головы.
Сейчас следователи активно ищут преступника. Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах этого убийства и причастных лицах, просят обратиться по телефонам: 8 (47545) 5-23-41, 5-10-96.
АиФ: последние новости
В Курске осудили группу наркодилеров Воронежских полицейских, задержавших торговца людьми, пытались подкупить Житель Курской области развратил 13-летнюю падчерицу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской177
ЕС осудил строительство Крымского моста132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение