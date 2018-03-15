В Тамбовской области мужчина в мазке убил отвёрткой женщину

В Мичуринском районе убили отвёрткой 54-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального СК.

Вечером 14 марта в одной из квартир жилого дома в поселке Коммунар Мичуринского района полицейские нашли тело 54-летней женщины.

По версии следствия, в квартиру к женщине, которая жила со своей 86-летней матерью, ворвался незнакомец в маске и нанёс ей около 20 ударов отвёрткой. Женщина от полученных травм умерла, а её 86-летнюю мать госпитализировали с травмой головы.

Сейчас следователи активно ищут преступника. Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах этого убийства и причастных лицах, просят обратиться по телефонам: 8 (47545) 5-23-41, 5-10-96.