В СИЗО Татарстана найден мертвым насильник, арестованный за убийство лыжницы на базе отдыха

В чистопольском следственном изоляторе скончался 37-летний рецидивист Даниил Котенев, которого

обвиняли

в жестоком убийстве 28-летней нижнекамской лыжницы Гульшат Котенковой . Злоумышленник напал на девушку, когда она отдыхала на спортивной базе вместе с семьей.

О смерти Котенева сообщил

"Бизнес Online". По данным информагентства, мужчина совершил самоубийство. В марте Нижнекамский городской суд продлил Котеневу арест до 9 мая.

Даниил Котенев был дважды судим за изнасилования. Очередной срок лишения свободы он получил в 2009 году, а освободился из мест заключения в июле 2017 года. После задержания он сознался в убийстве Котенковой.

Напомним, преступление было совершено днем 9 января 2018 года в поселке Красный Ключ Нижнекамского района на территории учебно-тренировочной базы «Алнаш». Днем ранее жительница Нижнекамска Гульшат Котенкова с супругом Евгением и полугодовалой дочерью приехала туда, чтобы покататься на лыжах.

"В районе 14 часов она вышла на лыжню, а родные стали ждать ее возвращения. Около 17 часов супруг, обеспокоенный ее долгим отсутствием, обратился в правоохранительные органы ", — говорилось в пресс-релизе СК РФ

Поиски завершились около 02:00, когда труп молодой лыжницы нашли волонтеры отряда «След» в лесном массиве на территории базы. Пострадавшая получила 11 колото-резаных ранений в области головы и шеи.

По версии следователей, в день убийства Даниил Котенев распивал алкоголь на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу. Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, «вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку».

Ранее неофициальные источники сообщали, что преступник напал на физкультурницу с целью изнасилования и оттащил ее к заброшенной насосной станции. Когда мужчина стал раздевать лыжницу, Гульшат очнулась и попыталась оказать сопротивление, о чем свидетельствуют обнаруженные следы борьбы. Тогда насильник нанес лыжнице смертельные ранения, используя «розочку» — горлышко разбитой бутылки с острыми краями.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, Котенев оттащил тело в лес и закидал снегом. Он также спрятал в снегу лыжи Гульшат, взятые ею в пункте проката. Добравшись до дома, злоумышленник вызвал бригаду скорой помощи, поскольку порезался во время расправы. Мужчину доставили в больницу, откуда он после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. «Сняв часть одежды с убитой, и облив будку бензином, злоумышленник скрылся», — рассказывали в управлении СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Спустя несколько часов после начала расследования полиция составила фоторобот подозреваемого. Преступника смог описать кладовщик лыжной базы, который видел коренастого подозрительного мужчину.

11 января в Нижнекамске состоялось экстренное совещание с силовыми структурами города, на котором было принято решение о выделении вознаграждения в размере миллиона рублей за информацию об убийце. На совещании, проходившем под руководством главы Нижнекамска Айдара Метшина , также обсуждалось принятие дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности на территории города.

Родственники погибшей говорили, что Гульшат всегда каталась на лыжах вместе с мужем. «Везде были вместе, и отдыхать ездили вместе. В этот раз просто надо было кому-то с ребенком остаться», — добавили они.

Уже после задержания подозреваемого, в марте 2018-го, выяснилось, что в декабре 2017 года Даниил Котенев вступал в половую связь с 15-летней девушкой. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), однако обвинение предполагаемому педофилу не предъявили.