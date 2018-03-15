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В центре Москвы задержали воров шоколада
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В центре Москвы задержали воров шоколада 

РИАМО 15 марта 2018
Неизвестные украли из магазина в центре Москвы две плитки шоколада, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию от управляющего магазина поступило сообщение о краже по адресу: Фрунзенская набережная, дом 40.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещении магазина по указанному адресу двое неизвестных с открытой витрины похитили две плитки шоколада, после чего, угрожая управляющему предметом, похожим на нож, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил 116 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее двое подозреваемых были задержаны.
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