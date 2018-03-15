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В Свердловском районе поймали автомобильных воров
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В Свердловском районе поймали автомобильных воров 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
В Свердловском районе полицейские раскрыли кражи из автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Заявления о кражах из автомобиле в полицию Свердловского района поступили от нескольких местных жителей. У одного из них неизвестные похитили аккумулятор и щетки стеклоочистителей. Мужчина рассказал правоохранителям, что автомобиль был припаркован около дома. У жителя посёлка Змиевка неизвестные слили бензин из автомобиля.
Личности подозреваемых были установлены полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались молодые люди 1997 и 2000 года рождения из соседней деревни.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
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