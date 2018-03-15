Пенсионерку ограбили на 700 тыс. руб на северо‑востоке Москвы

Мужчина с газовым баллончиком напал на 78-летнюю москвичку и отобрал у нее 700 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

Злоумышленник следил за 78-летней москвичкой после того, как она сняла со счета в банке все свои сбережения. Он проследовал за пенсионеркой на автобусе, а затем в подъезде одного из домов на улице Академика Королева напал на нее. Распылив в лицо аэрозоль, резко толкнул и похитил сумку с денежными средствами. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.

В результате падения пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в одну из столичных больниц.

«По данному факту следователем отдела МВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого», — добавила Волк.

Мужчину заключили под стражу, добавила она.