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Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест
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Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест 

Газета.Ru 7 часов назад
Пресс-секретарь суда Улан-Удэ Алена Носкова заявила, что подросткам, которых обвиняют в нападении на школу в Бурятии в январе этого года, продлили арест на четыре месяца, передает РИА «Новости».
"Сегодня в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей еще двоим обвиняемым в совершении преступления 19 января 2018 года в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5 г. Улан-Удэ». Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на четыре месяца", — сказала Носкова.
Ранее сообщалось, что самая тяжело пострадавшая при атаке на школу в Бурятии пришла в сознание.
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова.
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