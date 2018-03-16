Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест

Пресс-секретарь суда Улан-Удэ Алена Носкова заявила, что подросткам, которых обвиняют в нападении на школу в Бурятии в январе этого года, продлили арест на четыре месяца, передает РИА «Новости»

"Сегодня в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей еще двоим обвиняемым в совершении преступления 19 января 2018 года в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5 г. Улан-Удэ». Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на четыре месяца", — сказала Носкова.

Ранее сообщалось, что самая тяжело пострадавшая при атаке на школу в Бурятии пришла в сознание.