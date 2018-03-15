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Мужчина попал в больницу после пьяной ссоры со знакомым в Подмосковье
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Мужчина попал в больницу после пьяной ссоры со знакомым в Подмосковье 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине в Сергиево-Посадском районе, пострадавший был госпитализирован в больницу после пьяной ссоры, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Поздно вечером 13 марта из своего дома в деревне Леоново в Сергиево-Посадском районе бригадой скорой помощи госпитализирован в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» гражданин 1973 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1959 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
По данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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