Мужчина попал в больницу после пьяной ссоры со знакомым в Подмосковье

Поздно вечером 13 марта из своего дома в деревне Леоново в Сергиево-Посадском районе бригадой скорой помощи госпитализирован в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» гражданин 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1959 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

По данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».