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Приговор виновнику смертельного ДТП оставили в силе
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Приговор виновнику смертельного ДТП оставили в силе 

АиФ — Юг 15 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
39-летнему Амирхану Магомаеву оставили без изменения приговор — за смертельное ДТП он проведёт в в колонии-поселении 5 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Кроме того, ему запретили в течение трех лет управлять транспортом.
Напомним, 27 июля 2017 года мужчина, несмотря на алкогольное опьянение, сел за руль ВАЗ-21099, наехал на препятствие, а затем столкнулся попутным авто. В результате вторая машина перевернулась, а ее водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Суд вынес приговор Амирхану Магомаеву, однако осужденный и его адвокат не согласились с решением Фемиды. Они посчитали, что вина слабо доказана, а наказание слишком суровое. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда опровергла доводы и жалобы и оставила приговор без изменений.
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