Приговор виновнику смертельного ДТП оставили в силе

39-летнему Амирхану Магомаеву оставили без изменения приговор — за смертельное ДТП он проведёт в в колонии-поселении 5 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Кроме того, ему запретили в течение трех лет управлять транспортом.

Напомним, 27 июля 2017 года мужчина, несмотря на алкогольное опьянение, сел за руль ВАЗ-21099, наехал на препятствие, а затем столкнулся попутным авто. В результате вторая машина перевернулась, а ее водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Суд вынес приговор Амирхану Магомаеву, однако осужденный и его адвокат не согласились с решением Фемиды. Они посчитали, что вина слабо доказана, а наказание слишком суровое. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда опровергла доводы и жалобы и оставила приговор без изменений.