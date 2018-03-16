Следователи поймали подозреваемого в жестоком убийстве иностранца на Новогодней

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 31-летнего жителя ближнего зарубежья.

«Тяжкие телесные повреждения [пострадавшему] причинил 36-летний мужчина, который проживал с ним в квартире. Ссора бытовая [произошла]», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

В ведомстве добавили, что подозреваемый нанёс жертве один удар ножом в квартире — тот уже с ранением выбежал на улицу. В ближайшие дни соседу убитого будет предъявлено обвинение.

Прохожие обнаружили мужчину с тяжёлыми ранениями примерно в 2:30 14 марта возле дома на Новогодней, пострадавший умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Соседи погибшего рассказали корреспонденту НГС, что мужчина вместе с двумя приятелями около года снимал двухкомнатную квартиру в доме на втором этаже — жильцы дома предполагают, что все они работали на рынке, так как они иногда приносили фрукты и угощали ими соседей по лестничной клетке.