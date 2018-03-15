По факту гибели людей при пожаре на ул. Мориса Тореза возбуждено уголовное дело

Напомним, пожар в квартире на ул. Мориса Тереза произошел 17 февраля. После тушения огня было обнаружено тело 29-летнего мужчины, а также тело 80-летнего хозяина квартиры, который скончался, как уточнили в следствии, от отравления окисью углерода до приезда «скорой».

Возбужденное по факту трагедии уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"Согласно заключению эксперта, пожар возник в результате источника открытого пламени, воздействующего на горючую среду, либо тлеющего табачного изделия", — сообщают в региональном СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.