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По факту гибели людей при пожаре на ул. Мориса Тореза возбуждено уголовное дело
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По факту гибели людей при пожаре на ул. Мориса Тореза возбуждено уголовное дело 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Фото: Самарская газета
Напомним, пожар в квартире на ул. Мориса Тереза произошел 17 февраля. После тушения огня было обнаружено тело 29-летнего мужчины, а также тело 80-летнего хозяина квартиры, который скончался, как уточнили в следствии, от отравления окисью углерода до приезда «скорой».
Возбужденное по факту трагедии уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
"Согласно заключению эксперта, пожар возник в результате источника открытого пламени, воздействующего на горючую среду, либо тлеющего табачного изделия", — сообщают в региональном СУ СК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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